漫才コンビ、ハイヒール・モモコ（62）が14日、インスタグラムを更新。羽田空港のラウンジでの様子を公開した。投稿では、飛行機搭乗前にJALのラウンジで食事を楽しむ様子を報告。「羽田で飛行機に乗る前にラウンジで腹ごしらえ」「ホンマにお寿司にぎってくれはる、最高」とつづった。さらに「行ってきまーす」と、これから出発することを明かした。モモコは6日の投稿で「なんとダラスにワールドカップ観にいきます」「日本vsオラ