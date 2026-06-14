20代、一人暮らしをしている会社員の田中さん（仮名）は、数カ月前から続く強い倦怠感と朝起きた時の憂うつ感、仕事後の極度の疲労に悩まされていました。医師からは「うつ病」と診断され、1カ月の自宅療養を指示する診断書が出ましたが、田中さんの足は止まったままでした。【写真】休職中に給与ゼロ、控除不足で勤務先から50万円の請求…社会保険料めぐり同情の声「生活を維持するために頑張って無理して働いてきたのに」「給料