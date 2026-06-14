次期「アコード」？ それとも「シビック」!?2026年5月14日、ホンダは決算説明会と同時に開催した「2026ビジネスアップデート」において、次世代モデルの方針を明らかにしました。今回の発表でホンダが示したのは、四輪事業の抜本的な再構築計画で、今後3年間を集中的な再構築期間と位置づけ、2029年3月期には過去最高水準となる営業利益1兆4000億円への回復を目指す方針です。【画像ギャラリー】超カッコいい！ これが世界初公