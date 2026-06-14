私はケイコです。娘のナゴミはすでに結婚して新しい家庭を築いており、現在は夫と静かなふたり暮らしをしています。ナゴミは車で10分くらいのところに住んでいますが、本人は運転ができないのでわが家に来ることはほとんどありません。さて6月のある日のこと、私たちには毎年恒例の嬉しい収入が舞い込んできました。それはボーナスです。ところが喜んでいたのもつかの間、ナゴミから一本の電話がかかってきたことで事態は一変して