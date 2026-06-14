元交際相手の手足をロープで縛るなどして性的暴行を加えた疑いで、25歳の男が逮捕されました。不同意性交等致傷の疑いで逮捕されたのは、住所不定・無職の上村龍生容疑者（25）です。警察によりますと上村容疑者は6月12日午後11時頃から約2時間の間に、県北に住む元交際相手の20代女性の顔を殴り手足をロープで縛るなどして性的暴行を加え、けがをさせた疑いがもたれています。女性が警察に通報し発覚しました。調べに