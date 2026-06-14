2025年度に全国で起きたクマによる人身被害のうち、東北地方と新潟が占めた割合はなんと75％。相次ぐクマの出没や人身被害を防ぐため、東北6県と新潟県、そして国が合同で対策会議を開いた。 ■相次ぐクマ被害…“個体数”管理へ 福島市で6月2日、男女4人が襲われるなど今年も相次ぐクマによる被害。 25年度、全国で216件発生したクマの人身被害のうち東北地方と新潟県で75％を占めた。 そして、国が3日にツキノワグ