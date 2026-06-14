荒尾市で9日、子どもたちがクルマエビの稚魚を有明海に放流しました。稚魚の放流は県産のクルマエビを増やそうと県栽培漁業地域展開協議会が毎年行っています。この日はあけぼの幼稚園の園児22人が荒尾漁協の組合員と一緒に4センチほどの稚エビ約18万尾を有明海に放流しました。協議会は県内12か所の海や河口におよそ164万尾を放流する予定です。