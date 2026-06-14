女性ボーカルグループ「LittleGleeMonster（リトグリ）」が14日、公式サイトを更新。メンバーの結海（22）が体調不良のためこの日のリリースイベントを欠席することを発表した。リトグリは11日にMAYU（26）が体調不良により活動を休止すると発表したばかりだった。「【ご案内】 結海 6月14日（日）リリースイベント欠席のお知らせ」と題してサイトを更新。「いつもLittle Glee Monsterを応援いただき、誠にありがとうござ