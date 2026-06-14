ハンドボール・リーグＨのプレーオフは最終日の１４日、東京・代々木第１体育館で決勝が行われ、男子はＢＫ刈谷（レギュラーシーズン１位）が２８―２７で豊田合成（同２位）を破り、前身の日本リーグ時代を含めて７季ぶり２度目の優勝を飾った。豊田合成は日本リーグ時代からの連覇が５で止まった。