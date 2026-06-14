◇サッカー FIFAワールドカップ2026(日本時間12日〜7月20日)ワールドカップは大会3日目までの戦いを終えアジア勢が2勝1分け。いまだ負けなしを維持しています。大会初日にはA組の韓国がアジア勢の先陣を切って登場。チェコに後半の2ゴールで逆転勝ちし、勝ち点3を獲得しました。大会3日目の日本時間14日は、カタールとオーストラリアが初戦に臨みました。B組のカタールはスイス相手に後半アディショナルタイムのゴールで追いついて