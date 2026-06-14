ボートレース江戸川の「スカパー！・JLC杯ルーキーシリーズ第13戦」は、14日に予選4日目が終了。15日、5日目の11、12Rで行われる準優勝戦出場メンバーが決定した。水谷理人（23＝香川）は、1回乗りの7Rを3コースから力強く捲り切って快勝。得点率は8・00まで上昇して、準優勝戦ベスト12入り一番乗りを決めた。「足は普通なんですけど、今のレースはグリップ感が良かった。体感は悪くても、出足も進んではいました。やっても