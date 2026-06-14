14日は西から雨雲が広がり、雨や曇りの所が多くなっています。こうした中、ユニークなイベントが各地で開かれました。兵庫・豊岡市で、特産の神鍋高原キャベツを使った「神鍋高原キャベツまつり」が開催され、キャベツ丸かじり大会が行われました。スタートの合図とともに、一斉にキャベツをかじる人たち。3分間で食べたキャベツの量を競います。参加した人からは「顎が疲れました。みずみずしくてとてもおいしかった。普通に食べ