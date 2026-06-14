新日本プロレス１４日の大阪城ホール大会で行われたＮＥＶＥＲ無差別級王座戦は、挑戦者ウルフアロン（３０）が成田蓮（２８）に雪辱を果たし、第５２代王者に返り咲いた。今年２月大阪大会でキャリア初黒星を喫し、ベルトを強奪された因縁の相手とのリベンジマッチ。試合開始と同時に奇襲を受けると、場外で左ヒザへのイス攻撃、さらには成田率いる極悪軍団「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」のセコンドからも攻撃を