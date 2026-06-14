巨人は１４日の西武戦（ベルーナ）で０―１と零敗。カード負け越しを喫したものの、１０勝６敗２分けと貯金を「４」に増やし、交流戦全日程を終えた。橋上秀樹監督代行（６０）は「いろんな面で収穫はあった」と試合を総括した。一発に泣いた。この日の先発・井上は、４回まで無失点に抑えていたが両者無得点で迎えた５回、先頭・石井に７投目の内角１４８キロ、内角ツーシームをとらえられて右翼スタンドに先制ソロを献上。６