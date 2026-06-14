【その他の画像・動画等を元記事で観る】アニプレックスとアニメーション制作スタジオ・A-1 Pictures / Psyde Kick Studioによる新作オリジナルＴＶアニメーション『グロウアップショウ 〜ひまわりのサーカス団〜』の放送情報が決定した。7月4日(土)よりTOKYO MX／BS11ほかにて放送開始。配信はABEMA・dアニメストアにて最速配信決定、ほか各配信プラットフォームにて順次配信決定した。さらに、OPテーマとEDテーマの各音源を使用