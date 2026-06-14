【その他の画像・動画等を元記事で観る】9月2日にプロジェクト始動9周年を迎える、ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-。9周年当日にこれまでCD化されていなかった楽曲を収録したNEWアルバム『Trick or Repeat』が発売されることが決定した。初回限定盤はCD2枚組仕様となっており、通常盤と共通となるDisc1にはDivision All Starsによる完全新曲2曲と言の葉党による完全新曲1曲を含む全10曲を収録。Disc2には、コミカライズ作