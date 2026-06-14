【モデルプレス＝2026/06/14】元モーニング娘。でタレントの石川梨華が6月12日、自身のInstagramを更新。昼食を披露し、話題となっている。【写真】2児の母・41歳元モー娘。「箸置きまでこだわってて素敵」目玉焼き＆ウインナー丼メインの昼食◆石川梨華、昼食の丼公開石川は「お昼ごはん何食べたんだろう？」とつづり、昼食を公開。「かなりお久しぶりなチャーミング丼と納豆 安定の美味さ」と続け、石川のInstagramに度々登場し