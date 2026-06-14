【モデルプレス＝2026/06/14】スターダストプロモーションに所属する女性7人組ダンスボーカルグループのMISS MERCY（読み：ミスマーシー）が、今秋、テイチクエンタテインメントよりメジャーデビューすることが決定。あわせて、7月25日にフリーイベント「Be The ？？？」を開催することも発表された。【写真特集】“スタダ”話題のガールズグループ、16歳の新メンバー◆MISS MERCY、メジャーデビュー決定MISS MERCYはスターダスト