【モデルプレス＝2026/06/14】YouTuber・中町兄妹の兄・中町JPが6月11日、自身のInstagramを更新。家族旅行で訪れたハワイでの写真を公開し、反響を呼んでいる。【写真】人気YouTuber兄妹の兄「胸板や腕の逞しさに驚いた」ハワイのジムショット◆中町JP、逞しい筋肉が際立つトレーニングショット公開JPは「家族旅行inハワイ楽しかった」とつづり、ハワイで撮影した写真を複数枚公開。美しい風景や、食べ物、妹・綾の姿に加え、現地