元CHAGE and ASKA（チャゲ・アンド・アスカ）でミュージシャンのASKAさん（68）の娘、シンガー・ソングライターの宮崎薫さん（36）が2026年6月9日、自身のインスタグラムを更新。ノースリーブのドレス姿を披露した。「とあるお仕事にて」宮崎さんは、「とあるお仕事にて...」といい、ノースリーブドレスを着こなす後ろ姿や自撮りショットを投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、モノトーンでシアー感のあるノースリーブ