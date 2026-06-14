14日午後、中野市の水路で男性とロードバイクが倒れているのが見つかり、男性はその場で死亡が確認されました。14日午後3時すぎ、中野市田上で「水路内で男性と自転車が倒れている」と、通行人から警察に通報がありました。警察によりますと、倒れていたのは20代から40代とみられる男性で、その場で死亡が確認されました。男性はヘルメットを着用し、うつぶせの状態で見つかり、近くにはロードバイクが倒れていました