子どもたちに将棋の楽しさを知ってもらおうと、6月14日に高知市で将棋の入門教室が開かれました。14日、高知市の土佐中学高校で開かれた将棋の入門教室は四国在住の中学生までの女子を対象に将棋の楽しさを感じてもらおうと、日本女子プロ将棋協会が企画したもので今年で5回目となります。教室には5歳から小学5年生までの約40人が参加しました。子どもたちは南国市出身の女流棋士・島井咲緒里さんから教えを受け、初めて知るル