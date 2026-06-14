◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム５―９中日（１４日・エスコンフィールド）日本ハムは１４日、中日との乱打戦に敗れ連勝は９でストップ。再びリーグ４位に転落した。交流戦では首位ソフトバンクが敗れたため首位との０・５差をキープし、他力ながら交流戦Ｖの可能性は残った。「６番・三塁」でスタメン出場したドラ３ルーキー・大塚瑠晏（るあん）内野手（２２）は、６回に１点差に迫る右越え４号ソロ。直近の出場５