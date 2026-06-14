牛乳がたくさん使える人気レシピ 自宅に常備している牛乳。そんな牛乳を使ったおやつレシピをご紹介。つくれぽが300件以上寄せられた牛乳をたくさん使ったレシピを集めました。 おいしすぎて、あっという間になくなっちゃう 飲んで消費しようとするとなかなか時間がかかる量も、おいしいスイーツにすることであっという間に1リットルの牛乳がなくなります。毎日のおやつに牛乳を使えば、いつもよりも多く牛乳を消費することがで