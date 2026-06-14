１３日、ロプ県図書館新館で本を読む子どもたち。（ホータン＝新華社記者／常博深）【新華社ホータン6月14日】中国新疆ウイグル自治区ホータン地区にあるロプ県図書館（新館）は北京市の全額出資で建設され、2025年10月に開館した。総投資額は4983万元（1元＝約24円）、延床面積は7083平方メートル。400席以上の閲覧席とスマート貸出システムを備え、一般向け、子ども向けの書籍と電子書籍、デジタル体験、科学展示など複数のエ