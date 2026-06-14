タレントの三田寛子（60）が14日、自身のインスタグラムを更新。5月30日に行われた長男の歌舞伎俳優・中村橋之助（30）と元乃木坂46で女優の能條愛未（31）の結婚披露宴の会場選びの秘話を明かした。三田は披露宴での自身と夫・中村芝翫との2ショットなどを投稿し「披露宴から二週間たち最後の仕事をしにニューオータニへ行きました」と書き始め「思えば最初は都内には素晴らしいホテルがあり迷いました結婚の話がでてから