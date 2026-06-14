◇女子ゴルフツアー宮里藍サントリー・レディース最終日（2026年6月14日兵庫県六甲国際GC＝6619ヤード、パー72）単独首位で出た23歳の桑木志帆（23＝大和ハウス工業）が3バーディー、1ボギーの70で回り、通算19アンダーで今季2勝目、ツアー通算5勝目を挙げた。短いウイニングパットを沈めた桑木は両手を上げて、笑顔を見せた。手応えを感じる今季2勝目に「勝つために何をすべきか、試合が始まる前からイメージできてい