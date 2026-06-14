岡田将生、染谷将太出演のＴＢＳドラマ「田鎖ブラザーズ」第９話が１２日に放送された。次回が最終回。神奈川県警刑事の兄・田鎖真（岡田将生）と弟・田鎖稔（染谷将太）が、幼少だった１９９５年４月２６日、自宅で父田鎖朔太郎（和田正人）と母田鎖由香（上田遥）が刺殺された事件（時効成立）の真相が語られた。発端は父が勤務していた辛島金属工場の妻で山岳写真家・辛島ふみ（仙道敦子）が１９９３年に山岳事故に遭い、