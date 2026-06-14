宇宙には、2つの天体が互いの重力に引かれて回り合う「連星」が数多く存在します。法政大学、東京大学、北京大学の研究者からなる研究チームは、こうした連星が周囲のガスと磁場の働きによって互いの距離を縮めていくという、新たな軌道進化のシナリオを発表しました。研究チームの成果をまとめた論文は、学術誌「Monthly Notices of the Royal Astronomical Society」に掲載されています。【▲ 国立天文台のスーパーコンピュータ