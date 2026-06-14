◇交流戦阪神2―3オリックス（2026年6月14日京セラD大阪）阪神の森下翔太外野手が、「3番・左翼」で先発し、3安打1打点と打線をけん引した。「拓夢さん（中野）がつなげてくれたので。長打力がいいところで出た」1―1の5回2死二塁で、左翼線に運び一時勝ち越しとなる適時二塁打を放った。初回に死球を受けるなど、内角を攻められた中での価値ある一打。「攻めてくるだろうなというのはあった」と予測通り内角に食い込