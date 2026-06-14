「第３回愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会協賛競輪・Ｇ３」（１４日、岐阜）最終日１２Ｒで決勝が行われ、岩井芯（２１）＝岐阜・１２５期・Ｓ２＝が最終ホーム６番手からまくって１着。５月の松阪に続き、通算２回目のＧ３優勝を飾った。岩井マークの川口聖二（岐阜）が２着で地元ワンツー決着。北日本３番手回りの五日市誠（青森）が直線で伸びて３着に入った。岩井が５車連係の北日本勢を真っ向勝負で粉砕。圧巻の