東京ドーム天然温泉「Spa LaQua（スパ ラクーア）」は、2026年6月1日、お仕事終わりのリフレッシュにぴったりな「ナイト料金」を新設しました。最新コスメを試せる「コスメティックバー」常設この春に実施したキャンペーンが好評だったことを受け、「ナイト料金」が通年料金として登場。19時以降のチェックインで、スパ ラクーア入館料が通常より1000円引きになります。あわせて、週末の楽しみが広がる「朝ごはん」や「夜食」の提