6月10日、バスケットボール男子日本代表（FIBAランキング22位）の第1次強化合宿が公開され、川真田紘也がメディアの取材に応じた。 今回の代表合宿は、今年9月に行われる「第20回アジア競技大会」へ向けた選手選考と、代表候補選手の育成を目指すディベロップメントキャンプの側面がある。参加選手の平均年齢は22.9歳と若く、長らく代表活動に参加している27歳の川真田は、シェーファーアヴィ幸樹、同級