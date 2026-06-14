MISS MERCYが、今秋にテイチクエンタテインメントよりメジャーデビューすることを発表した。 （関連：MISS MERCYはまだ見ぬ最高の未来へ進んでいく3度目のワンマンライブ『Turn up Summer』レポート） 本情報は、本日6月14日に行われた7thワンマンライブ『Be REBORN』にて発表されたもの。また、同公演では7月25日にフリーイベント『Be The ???』を開催することも発表となった。 メジャ&#