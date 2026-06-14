（台北中央社）情報機関の国家安全局は14日、中国人向けの連絡窓口をインターネット上に開設したと発表した。中国の政治や軍事、経済などに関する情報を広く収集し、情報源を拡大するのが目的で、米国や英国、イスラエルなどの情報機関を参考にしたと説明している。同局は報道資料を通じ、近年、中国は経済発展の面で困難に直面しており、高圧的な統治が続いていると指摘。さらに社会や国民生活上の問題も相次いで発生していること