きょう午前天童市で、トライクと呼ばれる3輪の大型バイクが転倒し、男性が大けがをしました。 【写真を見る】【現場動画】トライクが転倒する事故、運転していた男性が投げ出される一時意識不明に（山形・天童市） 警察や消防によりますと、きょう午前11時すぎ天童市高擶の主要地方道で、トライクと呼ばれる3輪の大型バイクが転倒しました。 この事故で、運転していたとみれる男性が大けがをしました。 転倒したトライクは、