28年ぶりのワールドカップ出場で、36年ぶりの勝利を目ざすスコットランド代表は現地６月13日、グループＣ第１節で、52年ぶり出場のハイチ代表とボストン・スタジアムで対戦した。29分、ベン・ドークの右からのクロスにチェ・アダムスが合わせる。これは相手GKにブロックされるも、こぼれ球に反応したジョン・マギンが左足でシュートをねじ込み、先制点を挙げた。このゴールを最後まで守り抜き、１−０で見事に勝利を手にした。