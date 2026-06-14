全国高校総体（インターハイ）埼玉予選は６月14日、ＮＡＣＫ５スタジアムでプレミアリーグＥＡＳＴの昌平、プリンスリーグ関東２部の西武台による３年連続同一カードの決勝が行なわれ、昌平が２−１で競り勝ち、３大会連続７度目の優勝を遂げた。決勝には７度進んで７連勝、不敗神話を継続した。本大会（７月25日〜８月１日・福島県）出場も３大会連続７度目となる。今年の昌平はともにＪリーグに進んだＭＦ長璃喜（川崎）やＭ