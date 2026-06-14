■6月15日～19日の決算発表銘柄(予定)★は注目決算 ● 6月15日―――――――――――― 34銘柄発表予定 ＣＡＩＣＡＤ [東Ｓ] ホドルワン [東Ｓ] テラドローン [東Ｇ] ★ Ｈａｍｅｅ [東Ｓ] ジェネパ [東Ｓ] 星野Ｒリート [東Ｒ] 積水ハウスＲ [東Ｒ] Ｔ－ＢＡＳＥ [東Ｐ] アセンテック [東Ｓ] ＷＨＤＣ