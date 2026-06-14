たまごっちの誕生30周年を記念した展覧会で、来場者が1万人を超えセレモニーが行われました。サッポロファクトリーで今月（2026年6月）6日から開催されている「大たまごっち展」は、たまごっちのくらしをのぞいたりとたまごっちの中に入り込んだかのような体験ができます。きょう（6月14日）は、来場1万人目となった親子に展覧会限定のたまごっちなど記念品が贈られました。大たまごっち展は今月（6月）28日までです。