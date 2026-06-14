2026年6月6日、中国のSNS・小紅書（RED）に「日本アニメは『不思議の国のアリス』のオマージュが多い」とする投稿があり、中国のネットユーザーの間で話題になっている。投稿者は「最近、日本アニメ『繰繰（ぐぐ）れ！コックリさん』を見ていたところ、とあるエピソードが『不思議の国のアリス』へのオマージュになっていることに気がついた。それを見ているうちに『カードキャプターさくら』や『桜蘭高校ホスト部』にも似たような