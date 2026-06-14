スターダストプロモーション所属の女性7人組ダンスボーカルグループ「MISSMERCY（ミスマーシー）」が今秋、メジャーデビューする。14日、東京・有楽町のアイマショウで行ったワンマンライブ「BeREBORN」で発表した。グループは同社のモデル部門に所属する女性タレントから選抜されたメンバーが、およそ4年間のボーカル、ダンスレッスンを経て2022年3月に結成された。約4年の活動を重ねてのデビュー。SARA（17）は「よう