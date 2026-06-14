高市首相は、フランスでのG7サミット出席に先立ち、現在、イギリスを訪れています。サミットでの狙いについて、同行している政治部官邸キャップ・矢岡亮一郎記者に伝えてもらいます。高市首相が宿泊しているロンドン中心部のホテルの前にいます。後ろに見えるのは、首相一行の車列です。まもなくイギリスのスターマー首相との首脳会談に向かうため、姿を見せることになっています。さきほど高市首相は、市内のウェストミンスター寺