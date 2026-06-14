◇MLB ドジャース7-1ホワイトソックス(日本時間14日、レート・フィールド)ドジャースの大谷翔平選手が6月に入り、ホームラン量産体制となっています。12日の試合では、「左膝の炎症」により途中交代。前日は欠場しました。2試合ぶりの出場となった大谷選手は、初回から先頭打者ホームランを放ち、先発の山本由伸投手を援護。出場3試合連続アーチとなる14号となりました。また3四球で4度の出塁となり、チームの勝利に貢献しました。