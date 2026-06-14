雑巾がけの速さを競う「第１０回元祖雑巾がけタイムトライアルｉｎ木田」が１３日、島根県浜田市の木田暮らしの学校で開かれた。個人と団体で延べ６８人が旧木田小木造校舎の廊下を駆け抜けた。地元の木田地区振興協議会が２０１３年に廃校になった小学校で地域おこしをと企画。開会式で今田泰会長（７３）は、昭和初期の校舎は地域の宝だとし、「伝統ある廊下をどんどん磨いて」とあいさつ。男子中学生（１３）が「雑巾がけを