◇陸上日本選手権最終日（2026年6月14日愛知・パロマ瑞穂スタジアム）男子5000メートル決勝は、昨年の世界選手権代表の森凪也（Honda）が13分22秒41で初制覇を成し遂げた。ラスト1周のスパート勝負となり、残り200メートルから前回覇者の井川龍人（旭化成）らとの争いを制した。2位には猛追した中野翔太（Honda）が入った。アジア大会代表に内定し「目標にしている大会。優勝を目標にやりたい」と決意を新たにした。「日本