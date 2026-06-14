「日本ハム５−９中日」（１４日、エスコンフィールド）日本ハム・万波が、母校・横浜高の大先輩である中日・涌井からアーチを放った。六回に一時は同点となる１３号ソロ。甘く入った直球を捉え、豪快に中堅左へと放り込んだ。「いい打球だったと思いますし、久しぶりにちゃんと角度ついた打球がいったんで、すごくよかった」と納得の表情を浮かべた。今カードの初戦では、もう１人の横浜高の先輩・柳からも左前打を放って