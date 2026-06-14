アメリカのAI新興企業「アンソロピック」は12日、アメリカ政府からの命令を受けて、ソフトウェアの脆弱性の発見能力が著しく高い「Claude Mythos（クロード・ミュトス）」などの 最先端AIの提供を停止したと発表した。「ミュトス・フェイブル」で一般にも販売アメリカ政府の命令は、国家安全保障上の権限を理由にするもので、「Claude Mythos （クロード・ミュトス）5」と、一般向けの「Claude Fable（クロード・フェイブル） 5」