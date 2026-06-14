スターダストプロモーションのモデル部門に所属する女性タレントから選抜された7人組ガールズグループの「MISS MERCY（ミスマーシー）」が14日、都内でワンマンライブを開催し、今秋メジャーデビューすることを発表した。4年間、歌やダンスのレッスンを重ね、22年に結成。デビュー曲の「Cinderella」は、Da−iCEのリーダー工藤大輝が手がけたことで話題になった。今年の秋にテイチクエンタテインメントからデビューすることになり