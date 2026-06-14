6月12日、女優の中村玉緒さんが、肺炎のため9日に亡くなっていたことが、所属事務所から発表された。86歳だった。1997年に亡くなった俳優・勝新太郎さんの妻として知られた中村さん。女優として数多くの作品に出演したほか、バラエティ番組での“天然キャラ”は、多くの視聴者から人気を集めていた。中村さんは、2023年8月、都内の施設に入所していることが報じられた。同年2月、仕事先で転倒し、圧迫骨折したことで入所を決